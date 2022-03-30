"По мне — всё логично. Выигрывать надо стремиться на футбольном поле, а не в кабинетах. Да, ситуация не самая приятная и понятная в принципе. Ян Кухта был дисквалифицирован в другой стране, должен был пропустить одну игру. Но в Чехии ведь игрок пропускает первую же по очереди, у нас чемпионат и Кубок — свои графики дисквалификаций" - цитирует Сенникова Sport24.
Напомним, в матче 20 тура РПЛ "Локомотив" дома переиграл "Химки" (3:2). В ходе матча появилась информация, что красно-зеленые могут быть наказаны техническим поражением из-за участия в матче новичка Яна Кухты, который получил дисквалификацию перед уходом из чешской "Славии". По правилам ФИФА он должен был отсидеть дисквалификацию даже после перехода.
В итоге "Химки" подали протест на результат матча, но КДК РФС отклонил протест. Сегодня была отклонена и апелляция "Химок" на это решение.
Сенников - об отклонении апелляции "Химок" по делу Кухты: все логично. Выигрывать надо на футбольном поле
Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал отклонение апелляции "Химок" на результат матча с "железнодорожниками".
Фото: ФК "Локомотив"