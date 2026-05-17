Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Команда Луиса Энрике открыла счёт в начале второго тайма - на 50-й минуте отличился Брэдли Баркола. Однако после этого "Париж" сумел перевернуть ход встречи.
Полузащитник Алимами Гори сначала восстановил равновесие, а уже в компенсированное время оформил дубль и принёс своей команде победу.
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов провёл на поле весь матч.
"ПСЖ" с Сафоновым проиграл "Парижу"
"ПСЖ" потерпел поражение от "Парижа" в матче заключительного тура чемпионата Франции.
Фото: Getty Images