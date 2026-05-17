"ПСЖ" с Сафоновым проиграл "Парижу"

"ПСЖ" потерпел поражение от "Парижа" в матче заключительного тура чемпионата Франции.



Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Команда Луиса Энрике открыла счёт в начале второго тайма - на 50-й минуте отличился Брэдли Баркола. Однако после этого "Париж" сумел перевернуть ход встречи.



Полузащитник Алимами Гори сначала восстановил равновесие, а уже в компенсированное время оформил дубль и принёс своей команде победу.



Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов провёл на поле весь матч.

