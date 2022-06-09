- Ничего страшного не произошло. Результат, который показал Ваноли, не очень высокий. Десятое место в чемпионате и победа в Кубке - для "Спартака" это не самый высокий результат. Я не видел той игры, которую Ваноли хотел поставить. Каждую игру менялась тактика, игроки, - передает слова Семина "СЭ".
9 июня стало известно, что московский "Спартак" покинул итальянский главный тренер Паоло Ваноли со своим тренерским штабом. Специалист из Италии руководил красно-белыми в течение менее чем шести месяцев, под его руководством москвичи заняли десятое место в чемпионате России и завоевали национальный Кубок.
Швыряние бутылок, метания с составом, десятое место и выигранный Кубок. Что запомнят о Ваноли болельщики «Спартака»?
Семин - об уходе Ваноли: ничего страшного не произошло. 10 место и Кубок - не очень высокий результат для "Спартака"
Экс-главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин прокомментировал уход из "Спартака" главного тренера Паоло Ваноли.
Фото: РПЛ