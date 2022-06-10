Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Азербайджан
0 - 1 0 1
СловакияЗавершен
Молдова
2 - 4 2 4
ЛатвияЗавершен
Беларусь
1 - 1 1 1
КазахстанЗавершен
Дания
0 - 1 0 1
ХорватияЗавершен
Андорра
2 - 1 2 1
ЛихтенштейнЗавершен
Албания
1 - 2 1 2
ИзраильЗавершен
Австрия
1 - 1 1 1
ФранцияЗавершен
Сделать ставку

СМИ: "Локомотив", "Ахмат" и "Торпедо" получили предложение о переходе Ахметова от представителей игрока

Представители экс-полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова предложили услуги игрока нескольким клубам РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, в список команд, с которыми представители россиянина выходили на связь, входит "Торпедо", "Ахмат" и "Локомотив". "Автозаводцы" и грозненцы еще не огласили свое решение по игроку, руководство "железнодорожников" от приобретения Ахметова отказалось.

Ранее стало известно, что Ахметов покидает ЦСКА. В минувшем сезоне Российской Премьер-лиги футболист принял участие в 20-ти играх, забил гол и отдал три результативные передачи.

Источник: Metaratings


Ахметов Ахмат Локомотив Торпедо
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Хорватия удержала минимальное преимущество в матче Лиги наций против Дании
Григорян: нечему было понравиться в работе Ваноли и Березуцкого 1
СМИ: "Локомотив", "Ахмат" и "Торпедо" получили предложение о переходе Ахметова от представителей игрока
Сенников – о возможном бойкотировании "Спартаком" Суперкубка: это не детский футбол – лишите их шести очков в РПЛ 7
Агент Николсона ответил на вопрос о дате возвращения футболиста в расположение "Спартака" 1
Кто такой Гильермо Абаскаль? Помогал Эмери в "Севилье", тренировал Чалова и нигде не работал больше одного сезона 1
Агент Кайо: Панталеао вернулся в "Краснодар" – мы счастливы
Голкипер "Енисея" Опарин продолжит карьеру в "Ахмате"
"Зенит": предварительно обсуждали с группой "Руки Вверх" перенос концерта из-за Суперкубка России 7
"Благодарен клубу, который позволил осуществить мечту и дважды обыграть "Реал". Ахметов попрощался с ЦСКА 1
Губерниев - о продаже пива на стадионах: это футбольный напиток, я за культуру боления 2
Хачатурянц: два человека проголосовали против Санкт-Петербурга при выборе места проведения Суперкубка 7
Гаранин – после ухода из "Енисея": с помощью клуба я делаю следующий шаг в развитии
"РФС не стал учитывать 30 тыс человек с билетами на концерт "Руки Вверх". Жуков - о Суперкубке в Санкт-Петербурге 28
Ловчев – о Суперкубке России: Федун начал критиковать все - становится стыдно за команду 4
СМИ: Гончаренко продолжит карьеру в Саудовской Аравии. О назначении объявят в ближайшее время
Официально: Тедеев сменил Гогниева на посту главного тренера "Алании"
Николай Писарев прокомментирвоал проведение матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге
"Гаранин продолжит работу в одном из ведущих клубов РПЛ". "Енисей" объявил об уходе тренера 2
Луис Робсон назвал лучшего игрока "Спартака"
Дюков: Миллер вопрос проведения Суперкубка на "Газпром Арене" не то что не обсуждал, он даже не интересовался 4
В РФС прокомментировали смену названия "Нижнего Новгорода"
Дюков: если "Спартак" устроит бойкот Суперкубка, будем рассматривать другого участника 34
Владислав Игнатьев покинул "Рубин"
Дюков объяснил выбор Санкт-Петербурга для проведения матча за Суперкубок России 29
Испанский журналист охарактеризовал тренерские качества Абаскаля 2
Испанский журналист: новость о назначении Абаскаля в "Спартак" сильно удивила нас в Испании
ФИФА объявила о закрытии разбирательства в отношении сборной Эквадора, она сможет выступить на ЧМ-2022 2
"Нижний Новгород" официально сообщил о смене названия клуба 20
Тульский "Арсенал" объявил о назначении Кононова главным тренером
Все новости
-