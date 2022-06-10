По информации источника, в список команд, с которыми представители россиянина выходили на связь, входит "Торпедо", "Ахмат" и "Локомотив". "Автозаводцы" и грозненцы еще не огласили свое решение по игроку, руководство "железнодорожников" от приобретения Ахметова отказалось.
Ранее стало известно, что Ахметов покидает ЦСКА. В минувшем сезоне Российской Премьер-лиги футболист принял участие в 20-ти играх, забил гол и отдал три результативные передачи.
Источник: Metaratings
СМИ: "Локомотив", "Ахмат" и "Торпедо" получили предложение о переходе Ахметова от представителей игрока
Представители экс-полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова предложили услуги игрока нескольким клубам РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА