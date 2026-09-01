Ловчев: что-то не то внутри ЦСКА. Дыма без огня не бывает

Фото: ФК ЦСКА

- Ну, новость о вероятном отъезде Лусиано в Мексику, как гром среди и без того не ясного армейского неба. Но я бы копнул глубже - что-то не то внутри ЦСКА . И весь этот негатив сейчас выливается в непонятные трансферные истории.

Сначала радовались, как молодая команда заиграла при Челестини, потом вышедший из раздевалки конфликт с Мойзесом, теперь абсолютно непонятная ситуация с комплектованием. Ты давно в этом варишься, а я сто лет внутри. Дыма без огня не бывает. Команда - очень тонкая материя, которую понять могут только футбольные люди. Поэтому Лусиано - лишь квинтэссенция, и отзвук резонансного зимнего обмена, - сказал Ловчев.Ранее в СМИ появилась информация, что футболист ЦСКА Лусиано Гонду близок к переходу в мексиканский "Тигрес".