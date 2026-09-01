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Слуцкий рассказал, в какой клуб хотел бы перейти Дзюба

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о будущем Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
Российский специалист заявил, что Артем Дзюба хочет перейти команду, которая будет бороться за титулы.

"Артём Дзюба побил все рекорды, он не хочет заканчивать карьеру. Если уж доигрывать, он хотел бы это делать в команде, которая борется за трофей. Если такая не появится, он переключится в какую-то другую деятельность", - сказал Слуцкий "Чемпионату".

Последним клубом Артема Дзюбы является тольяттинский "Акрон". В прошедшем сезоне клуб занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков в 30 матчах.

С конца мая 2026 года 38-летний нападающий находится в статусе свободного агента.

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