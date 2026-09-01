Слуцкий рассказал, в какой клуб хотел бы перейти Дзюба

"Артём Дзюба побил все рекорды, он не хочет заканчивать карьеру. Если уж доигрывать, он хотел бы это делать в команде, которая борется за трофей. Если такая не появится, он переключится в какую-то другую деятельность", - сказал Слуцкий "Чемпионату".
Последним клубом Артема Дзюбы является тольяттинский "Акрон". В прошедшем сезоне клуб занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков в 30 матчах.
С конца мая 2026 года 38-летний нападающий находится в статусе свободного агента.