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В "Зените" высказались о возможном трансфере Энрике в "Рому"

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов высказался о возможном уходе Луиса Энрике из клуба.
Фото: ФК "Зенит"
Константин Зырянов не исключил возможный уход бразильского футболиста. Он отметил, что вокруг возможного трансфера ходит очень много слухов.

"Вчера в девять утра читал, что мы Энрике в аренду отдаём, в восемь вечера, что мы уже продаём его за большие деньги. Не знаю, чему верить.

Конечно, когда будет информация, мы сообщим. Трансферное окно ещё не закрыто. Конечно, мы рассматриваем все возможности для усиления команды", - сказал Зырянов "Чемпионату".

Луис Энрике выступает в составе петербургского "Зенита" с января 2025 года. Всего за клуб правый вингер провел 54 матча, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до конца 2028 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний нападающий близок к переходу в итальянскую "Рому".

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