"Пускай этот ученик "великого" Талалаева закроет свой рот". Мостовой жестко раскритиковал Нагайцева

Фото: Telegram-канал Александра Мостового

"Предлагаю этому ученику "великого" Талалаева закрыть свой рот, а лучше - пусть пойдет, откроет интернет и посмотрит, кто такой Мостовой. Мне лично все равно, что говорят обо мне эти люди, - они и сами фрики, ничего из себя не представляющие.

"Балтике" нужно обратить внимание на то, как и что говорят их специалисты. Не понятно, откуда взялся этот Нагайцев, так еще и вякает там что-то. Да его вообще не знали до того момента, как он в мой и адрес Радимова что-то вкинул. Понабирают же", - сказал Мостовой.Юрий Нагайцев работает старшим тренером в калининградской "Балтике" с 2024 года, входя в штаб команды вместе с Андреем Талалаевым.Ранее специалист назвал Мостового и Владислава Радимова "фриками" и заявил, что не воспринимает всерьез их оценки работы тренеров.