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"Пускай этот ученик "великого" Талалаева закроет свой рот". Мостовой жестко раскритиковал Нагайцева

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info жестко отреагировал на слова тренера "Балтики" Юрия Нагайцева.
Фото: Telegram-канал Александра Мостового
"Предлагаю этому ученику "великого" Талалаева закрыть свой рот, а лучше - пусть пойдет, откроет интернет и посмотрит, кто такой Мостовой. Мне лично все равно, что говорят обо мне эти люди, - они и сами фрики, ничего из себя не представляющие.
"Балтике" нужно обратить внимание на то, как и что говорят их специалисты. Не понятно, откуда взялся этот Нагайцев, так еще и вякает там что-то. Да его вообще не знали до того момента, как он в мой и адрес Радимова что-то вкинул. Понабирают же", - сказал Мостовой.

Юрий Нагайцев работает старшим тренером в калининградской "Балтике" с 2024 года, входя в штаб команды вместе с Андреем Талалаевым.

Ранее специалист назвал Мостового и Владислава Радимова "фриками" и заявил, что не воспринимает всерьез их оценки работы тренеров.

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