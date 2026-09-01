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Официально: "Акрон" подписал полузащитника сборной Армении

Тольяттинский клуб объявил о подписании молодого футболиста перед матчем с "Локомотивом".
Фото: ФК "Акрон"
"Карлен Оганесян - в "Акроне"! Тольяттинский "Акрон" и ереванский "Пюник" достигли договорённости о переходе центрального полузащитника Карлена Оганесяна. 21-летний футболист подписал контракт на пять лет", - написано в Telegram-канале клуба.

Карлен Оганесян является выпускником академии армянского "Пюника". В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.

За основную сборную Армении футболист провел 3 матча, результативными действиями не отличился.

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