Официально: "Акрон" подписал полузащитника сборной Армении

"Карлен Оганесян - в "Акроне"! Тольяттинский "Акрон" и ереванский "Пюник" достигли договорённости о переходе центрального полузащитника Карлена Оганесяна. 21-летний футболист подписал контракт на пять лет", - написано в Telegram-канале клуба.
Карлен Оганесян является выпускником академии армянского "Пюника". В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.
За основную сборную Армении футболист провел 3 матча, результативными действиями не отличился.