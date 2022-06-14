По данным источника, руководство башкирского коллектива объявит футболистам о назначении 15 июня, когда пройдет первый день сборов.
Отмечается, что "Уфа" продолжает переговоры с претендентами на пост наставника команды и не планирует оставлять Томарова на этой должности.
Томаров с 2018 года является главным тренером школы "Уфы".
По итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-лиги башкирский коллектив вылетел из элитного дивизиона – под руководством Алексея Стукалова команда завершила сезон в зоне стыковых матчей, где оказалась слабее "Оренбурга".
Источник: "РБ Спорт"
Источник: исполнять обязанности тренера "Уфы" будет специалист из системы клуба
Сергей Томаров станет временно исполняющим обязанности главного тренера "Уфы".
Фото: РПЛ