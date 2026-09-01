- Бывают такие сезоны, когда все из рук валится. Помню, в 90-е годы был такой сезон, когда "Локомотив" много матчей подряд мяч забить не мог, но ничего - переползли. Но тогда были у команды футболисты. А сейчас, пусть не обижаются, это не футболисты для "Локомотива". Дети играют и мучаются. Этим ребятам ещё немного надо в Первой лиге повариться. Нужно усиление состава, - сказал Терехин.
В текущем сезоне "Локомотив" не смог победить ни в одном из девяти матчей. Красно-зеленые 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Терехин: это не футболисты для "Локомотива". Дети играют и мучаются
Бывший форвард "Локомотива" Олег Терехин поделился с Rusfootball.info мнением о безвыигрышной серии "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"