"Краснодар" в серии пенальти обыграл "Факел"

Матч в Воронеже дошёл до серии пенальти, где точнее оказались гости - 4:3.
Все голы с игры команды забили в течение двух минут. На 59-й минуте Антон Ковалёв вывел хозяев вперёд, однако почти сразу же Магомед Оздоев восстановил равенство. До окончания основного времени счёт больше не изменился - 1:1.
По итогам трёх туров "Краснодар" с семью очками занимает первое место в группе B. Следом располагаются "Ахмат" с четырьмя баллами и "Динамо" с тремя. "Факел", набравший одно очко, замыкает квартет.
Кубок России
Путь РПЛ. Группа В. 3 тур
Голы: Ковалёв, 59 - Оздоев, 60.
Серия пенальти: Бардачёв - 1:0. Пальцев - 1:1. Гнапи - 2:1. Диего Коста - 2:1 (вратарь). Гиоргобиани - 2:1 (вратарь). Воробьёв - 2:2. Магомедов - 2:2 (вратарь). Ленини - 2:3. Тодорович - 3:3. Оздоев - 3:4.
"Факел": Доровских, Юрганов, Клейтон (Габараев, 73), Бардачёв, Эль-Мхассани, Ковалёв, Магомедов, Якимов (Нетфуллин, 46), Багамаев (Гиоргобиани, 65), Пуси (Тодорович, 77), Турищев (Гнапи, 65).
"Краснодар": Корякин, Диего Коста, Хмарин, Пальцев, Садчиков, Оздоев, Ленини, Уткин (Полевой, 87), Батчи (Амбарцумов, 76), Боселли (Воробьёв, 61), Кокшаров (Дряхлов, 46).
Предупреждения: Юрганов, 52, Дряхлов, 90.