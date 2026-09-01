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"Манчестер Сити" подписал полузащитника "Челси" за рекордную сумму

Энцо Фернандес продолжит карьеру в "Манчестер Сити".
Фото: Getty Images
Клуб приобрёл полузащитника сборной Аргентины у "Челси" за 146 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Этот переход стал рекордным сразу по двум показателям. Фернандес оказался самым дорогим новичком за всю историю "Манчестер Сити", а заплаченная за него сумма превысила стоимость всех предыдущих трансферов между клубами АПЛ.

За "Челси" аргентинский хавбек играл с 2023 года. За время выступлений в Лондоне он провёл 170 встреч во всех турнирах, отметившись 31 голом и 30 результативными передачами.

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