Клуб приобрёл полузащитника сборной Аргентины у "Челси" за 146 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Этот переход стал рекордным сразу по двум показателям. Фернандес оказался самым дорогим новичком за всю историю "Манчестер Сити", а заплаченная за него сумма превысила стоимость всех предыдущих трансферов между клубами АПЛ.
За "Челси" аргентинский хавбек играл с 2023 года. За время выступлений в Лондоне он провёл 170 встреч во всех турнирах, отметившись 31 голом и 30 результативными передачами.
"Манчестер Сити" подписал полузащитника "Челси" за рекордную сумму
Энцо Фернандес продолжит карьеру в "Манчестер Сити".
Фото: Getty Images