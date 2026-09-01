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Мусаев объяснил трудности "Краснодара" в матче с "Факелом"

Мурад Мусаев не согласился с мнением, что футболисты "Краснодара" вышли на кубковый матч с "Факелом" недостаточно собранными.
Фото: ФК "Краснодар"
Наставник объяснил не самый уверенный отрезок своей команды особенностями игры соперника и необходимостью привыкнуть к полю в Воронеже.

- Не считаю, что мы были расслаблены. "Факел" - очень тяжелый соперник, и играть здесь достаточно непросто любой команде. Возможно, первые минуты ушли на адаптацию к полю. Моменты, которые были у наших ворот, возникали, когда мы теряли мяч в центре поля. Никакой расслабленности не было, просто так складывалась игра, - заявил Мусаев в эфире "Матч ТВ".

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, после чего краснодарцы выиграли серию пенальти - 4:3. С семью очками команда Мусаева лидирует в группе B, тогда как "Факел" с одним баллом занимает четвёртую строчку.

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