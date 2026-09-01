Тренер "Акрона" высказался о травме Беншимола

"Какое состояние у Беншимола? К сожалению, не знаю. Надеюсь, что ничего серьезного нет. Это был удар колено в колено. Оно у него болит, но дождемся завтра. Посмотрим, что будет. У нас и так много травм, ещё и вирус", - сказал Благоевич в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 1 сентября, тольяттинский "Акрон" на своем поле одержал победу над московским "Локомотивом" в серии пенальти (0:0, 5:4 - пенальти).
Нападающий хозяев Жилсон Беншимол вышел на поле на 67-й минуте встречи, но был обратно заменен на 76-й минуте из-за повреждения.