"Интерес "Зенита" к Дюпину? Пока это все без конкретики. Чего ожидать от ситуации с Самошниковым? Ситуация очень простая. Официальных предложений по нему к нам не поступало. Как и по Дюпину. Поэтому на данный момент они — игроки "Рубина", - цитирует функционера "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" нацелен на приобретение Дюпина. Также сообщалось, что к Самошникову проявляют интерес ЦСКА и "Динамо". Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий отметил, что у него нет уверенности в возможности сохранения футболистов в команде.
В "Рубине" ответили на вопрос о будущем Дюпина и Самошникова в команде
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался о вероятности ухода из клуба вратаря Юрия Дюпина и защитника Ильи Самошникова.
Фото: РПЛ