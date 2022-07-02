"Если будет достойное предложение, мы его рассмотрим. В нынешних реалиях 10 млн евро является заоблачной суммой. Есть различные вариации в РПЛ. Имеются зарубежные предложения, но с ними тяжелее из-за паспорта", - цитирует Газизова ТАСС.
Напомним, Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне. В активе форварда 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал одну результативную передачу. Несмотря на это "Уфа", за которую выступает Агаларов, вылетела из РПЛ, уступив в стыковых матчах за место в лиге "Оренбургу" (2:2; 1:2).
Газизов: в нынешних реалиях 10 млн евро за Агаларова являются заоблачной суммой
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о том, как продвигаются переговоры об уходе Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Уфа"