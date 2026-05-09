Тренер "Зенита" назвал игроков команды, которые могли бы заиграть в топ-клубах Европы

Тренер "Зенита" Александр Анюков ответил, кто из нынешнего состава петербуржцев мог бы перейти в европейский топ-клуб.
"В нынешнем составе Вендел, Луис — топ. Если Энрике еще поработает, на следующий год может уехать в европейский топ-клуб. Думаю, у него большое будущее.

Педро у нас очень сильно вырос — тоже имеет отличные перспективы", - сказал Анюков.

Бразильский вингер Луис Энрике играет за "Зенит" с января прошлого года. 25-летний игрок национальной сборной Бразилии перешел из "Ботафого" и подписал контракт с петербургским клубом до декабря 2028-го.

В нынешнем сезоне крайний нападающий записал на свой счет 5 забитых мячей и 4 голевые передачи на партнеров в 26 матчах РПЛ.

Источник: "Чемпионат"

