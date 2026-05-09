"Настоящий амбассадор РПЛ. Его уход станет потерей". Глава лиги - о Дзюбе

"Мне не хочется, чтобы Артем уходил. Я был на недавней игре "Акрона" с "Краснодаром" и видел внимание болельщиков и прессы к нему. Дзюба — настоящий амбассадор РПЛ, ее лицо. Его уход станет потерей для лиги.
Я надеюсь, что он останется еще с нами, потому что пошуметь в следующей своей ипостаси он всегда успеет", - сказал Алаев.
Артем Дзюба присоединился к "Акрону" в сентябре 2024 года. Действующее трудовое соглашение 37-летнего нападающего с клубом истекает нынешним летом. В текущем сезоне Дзюба записал на свой счет 8 забитых голов и 5 результативных пасов в 26 матчах за тольяттинскую команду в Российской Премьер-Лиге.
В прошлом месяце форвард стал лучшим бомбардиром "Акрона" за всю историю клуба.
