Сафонов испытывает дискомфорт в икроножных мышцах после матча с "Баварией" - источник

Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов испытывает дискомфорт в икроножных мышцах после первого полуфинального матча с "Баварией".
Фото: Getty Images
Об этом сообщает журналист RMC Sport Артур Перрот на странице в социальной сети X.

По информации источника, Сафонов мало тренировался перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов с "Баварией". В той игре парижане победили со счетом 5:4.

В полуфинале Лиги чемпионов "ПСЖ" прошёл "Баварию" по сумме двух встреч. В нынешнем розыгрыше турнира Сафонов сыграл 10 матчей, четырежды сохранив ворота сухими.

