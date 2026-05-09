Сафонов испытывает дискомфорт в икроножных мышцах после матча с "Баварией" - источник

Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов испытывает дискомфорт в икроножных мышцах после первого полуфинального матча с "Баварией".

Об этом сообщает журналист RMC Sport Артур Перрот на странице в социальной сети X.



По информации источника, Сафонов мало тренировался перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов с "Баварией". В той игре парижане победили со счетом 5:4.



В полуфинале Лиги чемпионов "ПСЖ" прошёл "Баварию" по сумме двух встреч. В нынешнем розыгрыше турнира Сафонов сыграл 10 матчей, четырежды сохранив ворота сухими.