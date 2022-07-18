"Дзюба — выдающийся футболист. Но к «Нефтчи» он не имеет никакого отношения. Может быть, на отдых приехал", - цитирует функционера "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Дзюба находится в Баку и может провести переговоры с "Нефтчи" или "Карабахом".
Летом у российского футболиста истек контракт с "Зенитом", стороны не договорились о продлении соглашения.
В "Нефти" ответили на вопрос о переговорах с Дзюбой
Президент "Нефтчи" Камран Гулиев прокомментировал информацию о переговорах с форвардом Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Рубин"