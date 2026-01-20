Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
0 - 0 0 0
Брюгге1 тайм
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

ЦСКА объявил об уходе полузащитника

Московский ЦСКА объявил об уходе полузащитника Лионеля Верде.
Фото: ФК ЦСКА
"ПФК ЦСКА и "Унион Санта Фе" договорились о досрочном прекращении аренды полузащитника", - написано в Telegram-канале "армейцев".

Аргентинский полузащитник выступал в составе ЦСКА с конца июля 2025 года на правах аренды из аргентинского клуба "Унион Санта Фе". В текущем сезоне за московскую команду футболист провел 4 матча, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость 21-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.

