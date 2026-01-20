"ПФК ЦСКА и "Унион Санта Фе" договорились о досрочном прекращении аренды полузащитника", - написано в Telegram-канале "армейцев".
Аргентинский полузащитник выступал в составе ЦСКА с конца июля 2025 года на правах аренды из аргентинского клуба "Унион Санта Фе". В текущем сезоне за московскую команду футболист провел 4 матча, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость 21-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.
ЦСКА объявил об уходе полузащитника
Фото: ФК ЦСКА