По данным источника, новым главным врачом московского "Динамо" станет Михаил Бутовский. Сообщается, что он сменит на этой должности Александра Родионова, ушедшего этой зимой в "Локомотив".
Бутовский ранее работал в столичных ЦСКА и "Спартаке", а также в казанском "Рубине" и сборной России.
Напомним, бело-голубые объявили о завершении сотрудничества с Родионовым, который работал в клубе с 2016 года, 12 января.
Источник: "СЭ"
Стало известно, кто может стать новым главным врачом "Динамо"
В "Динамо" нашли замену Александру Родионову.
Фото: ФК "Динамо"