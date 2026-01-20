Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
1 - 4 1 4
БрюггеЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Манчестер Сити2 тайм
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Стало известно, кто может стать новым главным врачом "Динамо"

В "Динамо" нашли замену Александру Родионову.
Фото: ФК "Динамо"
По данным источника, новым главным врачом московского "Динамо" станет Михаил Бутовский. Сообщается, что он сменит на этой должности Александра Родионова, ушедшего этой зимой в "Локомотив".

Бутовский ранее работал в столичных ЦСКА и "Спартаке", а также в казанском "Рубине" и сборной России.

Напомним, бело-голубые объявили о завершении сотрудничества с Родионовым, который работал в клубе с 2016 года, 12 января.

Источник: "СЭ"

