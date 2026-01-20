Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
0 - 0 0 0
Брюгге1 тайм
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Ловчев: Карпин быстрее окажется в "Спартаке", чем в заметной команде Испании

Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о перспективах Валерия Карпина возглавить испанскую команду.
Фото: РФС
"У нас можно спрогнозировать, что Карпин быстрее окажется в "Спартаке", чем в заметной команде Испании. Там будут смотреть всю подноготную его тренерства, а каких-то особых заслуг у него нет, честно говоря", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".

Напомним, в минувшие выходные главный тренер сборной России Валерий Карпин побывал в Испании, где посетил матч 20-го тура Ла Лиги между "Реалом Сосьедад" и "Барселоной" (2:1). Отвечая на вопросы местных СМИ, российский специалист не исключил, что по окончании контракта с национальной командой может возглавить "Реал Сосьедад" или "Сельту", за которые играл будучи футболистом.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится