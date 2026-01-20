Ловчев: Карпин быстрее окажется в "Спартаке", чем в заметной команде Испании

"У нас можно спрогнозировать, что Карпин быстрее окажется в "Спартаке", чем в заметной команде Испании. Там будут смотреть всю подноготную его тренерства, а каких-то особых заслуг у него нет, честно говоря", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
Напомним, в минувшие выходные главный тренер сборной России Валерий Карпин побывал в Испании, где посетил матч 20-го тура Ла Лиги между "Реалом Сосьедад" и "Барселоной" (2:1). Отвечая на вопросы местных СМИ, российский специалист не исключил, что по окончании контракта с национальной командой может возглавить "Реал Сосьедад" или "Сельту", за которые играл будучи футболистом.
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о перспективах Валерия Карпина возглавить испанскую команду.
Фото: РФС