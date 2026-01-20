"Маркиньос еще многое может дать "Спартаку" и болельщикам, добиться здесь чего-то большего. Надеюсь, что он останется на радость всем нам
Он (Бонгонда) приедет сюда в самые ближайшие дни, и мы поговорим с ним лично. Узнаю о его желании, мотивации и планах. И тогда будем решать, что делать", - сказал Карседо "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Црвена Звезда" заинтересована в трансфере Маркиньоса. Также один из источников сообщал, что Тео Бонгонда может уйти из "Спартака" бесплатно в зимнее трансферное окно.
Бразильский вингер в текущем сезоне провел за красно-белых 20 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Нападающий из Демократической Республики Конго в сезоне-2025/2026 провел за клуб 5 матчей, голевыми действиями не отличился.
Карседо высказался о возможном уходе Маркиньоса и Бонгонды из "Спартака"
Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо высказался о возможном уходе Маркиньоса и Тео Бонгонды из клуба.
Фото: ФК "Спартак"