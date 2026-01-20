Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
18:30
БрюггеНе начат
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

Карседо высказался о возможном уходе Маркиньоса и Бонгонды из "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо высказался о возможном уходе Маркиньоса и Тео Бонгонды из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"Маркиньос еще многое может дать "Спартаку" и болельщикам, добиться здесь чего-то большего. Надеюсь, что он останется на радость всем нам

Он (Бонгонда) приедет сюда в самые ближайшие дни, и мы поговорим с ним лично. Узнаю о его желании, мотивации и планах. И тогда будем решать, что делать", - сказал Карседо "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Црвена Звезда" заинтересована в трансфере Маркиньоса. Также один из источников сообщал, что Тео Бонгонда может уйти из "Спартака" бесплатно в зимнее трансферное окно.

Бразильский вингер в текущем сезоне провел за красно-белых 20 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Нападающий из Демократической Республики Конго в сезоне-2025/2026 провел за клуб 5 матчей, голевыми действиями не отличился.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +7
  • Не нравится