По информации источника, "Спартак" ведет переговоры по трансферу вратаря. "Балтика" хочет сохранить игрока и может согласиться только на очень выгодное предложение.
Максим Бориско выступает за калининградский клуб с начала июля 2019 года. В текущем сезоне голкипер провел в составе команды 18 матчей, пропустил 7 голов и отыграл 12 встреч на ночь. Соглашение с футболистом действует до июня 2028 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллионов евро.
Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"
"Спартак" может купить голкипера "Балтики"
Голкипер "Балтики" Максим Бориско может перейти в московский "Спартак".
Фото: ФК "Балтика"