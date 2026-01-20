Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
18:30
БрюггеНе начат
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

"Спартак" может купить голкипера "Балтики"

Голкипер "Балтики" Максим Бориско может перейти в московский "Спартак".
Фото: ФК "Балтика"
По информации источника, "Спартак" ведет переговоры по трансферу вратаря. "Балтика" хочет сохранить игрока и может согласиться только на очень выгодное предложение.

Максим Бориско выступает за калининградский клуб с начала июля 2019 года. В текущем сезоне голкипер провел в составе команды 18 матчей, пропустил 7 голов и отыграл 12 встреч на ночь. Соглашение с футболистом действует до июня 2028 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллионов евро.

Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"

