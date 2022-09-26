21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.
"Могут ли приостановить чемпионат России по футболу? Все может быть! Но я очень надеюсь, что этого не случится, и чемпионат России будет продолжаться, но может быть все", - приводит слова Свищева Sport24.
Также Свищев обратил внимание на информацию, согласно которой Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Министерством обороны и с Министерством спорта, и что создан штаб по решению мобилизационных вопросов.
После 10-го тура единоличным лидером таблицы Российской Премьер-лиги (РПЛ) является "Зенит", петербуржцы имеют в своем активе 26 очков. На 4 балла отстает "Ростов" (22 очка), по 20 очков набрали ЦСКА и "Краснодар". В зоне стыковых матчей идут "Химки" и "Факел" (по 8 очков), в зоне прямого вылета - "Урал" и "Торпедо" (по 4 очка).
Петржела: думаю, чемпионат России по футболу будет приостановлен, возможно, на очень долгий срок
В Госдуме не исключили приостановку РПЛ
Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев допустил, что чемпионат России по футболу может быть приостановлен из-за ситуации в стране.
Фото: РПЛ