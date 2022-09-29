В субботу, 24 сентября, во время трансляции игры 2-го тура Медиалиги "1X Fight Nights" - "Эгриси" в эфир попали слова Мостового о Писареве, которого он назвал "аферистом".
Сегодня Писарев нецензурно выругался, отвечая на вопрос журналистов о Мостовом перед матчем "Зенита" и "Спартака".
"Мне извиняться не за что. Мы можем посылать друг друга каждый день по 10 раз. В этом ничего такого. Дружим ли мы? До того как Писарев не стал тренером сборной дружили. Мы знаем 40 лет друг друга. Но когда люди приходят в сборную... Они становятся занятыми", - приводит слова Мостового "СЭ".
В августе Александр Мостовой был назначен главным тренером клуба Медиалиги Fight Nights. "Эгриси" эта команда обыграла со счетом 1:0. Это вторая подряд победа Fight Nights на старте Медиалиги. Александр Мостовой выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбург", "Сельту" и "Алавес". Мостовой - двукратный чемпион СССР, а также обладатель Кубка Португалии
Мостовой - о Писареве: мы можем посылать друг друга каждый день по 10 раз
Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал конфликт с тренером сборной России Николаем Писаревым.
Фото: Чемпионат