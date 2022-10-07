– ЦСКА сейчас на ходу, в хорошей форме. Думаю, они будут фаворитами. К сожалению, "Динамо" сейчас выглядит не так, как хотелось бы. Последние игры провал за провалом. Но и у ЦСКА пока нет стабильности, именно об этом и говорит Федотов, что пока не все слажено в действиях. Если взять "Динамо", то они при Шварце провалились весной, что мы видим и сейчас. Не стал бы все валить на Йокановича. Но у футболистов нет прогресса, плюс не так ярко играет молодежь клуба, – цитирует Тарханова "РБ Спорт".
После одиннадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице (23 очка), отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков, а "Динамо" идут восьмыми (16 очков). Подопечные Славиши Йокановича уступили в трех матчах подряд – против "Сочи" (1:2), "Зенита" (0:2) и "Ахмата" (1:2). Летом команда сменила главного тренера. На замену Сандро Шварцу, который сейчас тренирует берлинскую "Герту", пришел Йоканович, ранее работавший с такими клубами, как "Шеффилд Юнайтед", "Фулхэм", "Уотфорд", "Партизан" и пр. ЦСКА и "Динамо" встретятся в очном поединке завтра, 8 сентября, на "ВЭБ Арене". Стартовый свисток раздастся в 16:30 по московскому времени.
Тарханов: "Динамо" при Шварце провалились весной, что мы видим и сейчас. Не стал бы все валить на Йокановича
Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от столичного дерби, в котором ЦСКА примет "Динамо".
Фото: "СЭ"