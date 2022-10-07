"В будущем, конечно, планирую вернуться к тренерской деятельности. Сейчас остался месяц до паузы в чемпионате. Смысла о чем-то говорить нет. Зимой уже, возможно, какие-то варианты появятся", — цитирует наставника "Матч ТВ".
Последним местом работы Черевченко стали подмосковные "Химки". Их 48-летний специалист возглавлял с сентября 2020-го по октябрь 2021 года, после чего покинул коллектив. Однако уже в ноябре тренер вернулся на пост наставника красно-черных и доработал до февраля 2022 года.
Черевченко – о продолжении карьеры тренера: какие-то варианты появятся зимой
Экс-главный тренер "Химок" Игорь Черевченко поделился мнением о перспективах своей карьеры наставника.
Фото: РПЛ