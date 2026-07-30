Генич оценил шансы "Локомотива" на призовые места РПЛ

Фото: ФК "Локомотив"

"Если они откатятся на пятое-шестое, они будут к этому готовы. Просто Михаил Михайлович так задрал эту планку, что " Локомотив " может побороться снова за тройку, но вряд ли мы такое увидим", - сказал Генич в выпуске "Коммент.Шоу".

В летнее трансферное окно московский "Локомотив" подписал центрального защитника Георгия Джикию на правах свободного агента, а также арендовал полузащитника Александра Коваленко у "Сочи". Команду покинули форвард Дмитрий Воробьев и нападающие Владислав Сарвели и полузащитник Артем Тимофеев.В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова на домашнем стадионе сыграла вничью с грозненским "Ахматом" - 1:1.