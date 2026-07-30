Бубнов: "Краснодар" стал сильнее, а "Спартак" и "Зенит" — нет

"Краснодар" стал сильнее на сегодняшний день. "Зенит" не стал сильнее, "Спартак" не стал сильнее. А "Краснодар" стал, причём сильно", — заявил Бубнов.
Отдельно эксперт отметил работу руководства краснодарского клуба с трансфером Эдуарда Сперцяна. По его словам, президент "Краснодара" Сергей Галицкий выбрал идеальный момент для продажи полузащитника.
"Сергею Николаевичу браво, он его выдержал. И когда он уже был готов, он его продал. И для Сперцяна хорошо, и для Галицкого хорошо, потому что он хорошо на нём заработал. Плюс для Сперцяна это хороший старт и возможность перейти в Европу на более высокий уровень, куда он стремился", — добавил Бубнов.
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"