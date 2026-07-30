Бубнов: "Краснодар" стал сильнее, а "Спартак" и "Зенит" — нет

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"Краснодар" стал сильнее на сегодняшний день. " Зенит " не стал сильнее, " Спартак " не стал сильнее. А "Краснодар" стал, причём сильно", — заявил Бубнов.

"Сергею Николаевичу браво, он его выдержал. И когда он уже был готов, он его продал. И для Сперцяна хорошо, и для Галицкого хорошо, потому что он хорошо на нём заработал. Плюс для Сперцяна это хороший старт и возможность перейти в Европу на более высокий уровень, куда он стремился", — добавил Бубнов.