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Бубнов: "Краснодар" стал сильнее, а "Спартак" и "Зенит" — нет

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что именно "Краснодар" лучше остальных усилился, тогда как "Зенит" и "Спартак" не сделали шаг вперед.
Фото: "Коммент.Шоу"
Александр Бубнов оценил изменения в составе ведущих клубов РПЛ и заявил, что перед новым сезоном заметный прогресс показал только "Краснодар".

"Краснодар" стал сильнее на сегодняшний день. "Зенит" не стал сильнее, "Спартак" не стал сильнее. А "Краснодар" стал, причём сильно", — заявил Бубнов.

Отдельно эксперт отметил работу руководства краснодарского клуба с трансфером Эдуарда Сперцяна. По его словам, президент "Краснодара" Сергей Галицкий выбрал идеальный момент для продажи полузащитника.

"Сергею Николаевичу браво, он его выдержал. И когда он уже был готов, он его продал. И для Сперцяна хорошо, и для Галицкого хорошо, потому что он хорошо на нём заработал. Плюс для Сперцяна это хороший старт и возможность перейти в Европу на более высокий уровень, куда он стремился", — добавил Бубнов.

Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"

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