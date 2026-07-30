Черчесов прокомментировал игру с "Локомотивом"

"Мы хотели большего в Москве, но винить бога не будем. Главное, что отыгрались. Готовимся к "Спартаку", который уже провел две официальные игры. Представление о сопернике у нас уже есть", - сказал Черчесов "Матч ТВ".
В первом туре Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" - 1:1. По итогам прошлого сезона грозненцы заняли девятое место в турнирной таблице чемпионата России, а "железнодорожники" завоевали бронзовые медали.
Во втором туре РПЛ "Ахмат" примет на домашнем стадионе московский "Спартак". Напомним, что главным тренером грозненцев с сентября 2025 года является Станислав Черчесов.