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Агент Луиса Энрике поделился мнением о возможном уходе игрока из "Зенита"

Агента нападающего "Зенита" Луиса Энрике Уильям Бенто прокомментировал слухи об уходе игрока из команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Любые переговоры в Бразилии или за рубежом насчёт Луиса Энрике ведутся исключительно командой футболиста. Спортсмен вернулся к тренировкам после периода чемпионата мира и сосредоточен на старте российского чемпионата", — приводит слова Бенто C2 Sports.


Луис Энрике перебрался в петербургский клуб зимой 2025 года. С тех пор бразилец принял участие в 48 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт восемь забитых мячей и семь раз ассистировал партнёрам. Его контракт с "Зенитом" действует до конца 2028 года.

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