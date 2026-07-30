Агент Луиса Энрике поделился мнением о возможном уходе игрока из "Зенита"

Фото: ФК "Зенит"

"Любые переговоры в Бразилии или за рубежом насчёт Луиса Энрике ведутся исключительно командой футболиста. Спортсмен вернулся к тренировкам после периода чемпионата мира и сосредоточен на старте российского чемпионата", — приводит слова Бенто C2 Sports.