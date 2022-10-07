"Не могу в данный момент сказать, сожалеет ли "Базель" об отъезде Чалова в ЦСКА. Можем лишь ответить, что "Базель" желает россиянину всего наилучшего в этом сезоне! Мы очень рады, что сейчас Федор так много забивает и находится в такой прекрасной форме!" - цитирует Уолтера "СЭ".
Напомним, Чалов с февраля по июнь этого года на правах аренды выступал за "Базель". Сообщалось, что россиянин рассчитывал остаться в Швейцарии на постоянной основе, но ЦСКА в итоге не отпустил его.
В новом сезоне Чалов провел за красно-синих 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи. Последний раз он забивал больше за полный сезон 2019/20.
Глава пресс-службы "Базеля": мы очень рады, что Чалов много забивает за ЦСКА
Руководитель пресс-службы "Базеля" Саймон Уолтер прокомментировал высокую результативность Федора Чалова за ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА