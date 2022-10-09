"У него была травма плеча. Он только-только от нее полностью восстановился. Выпал на месяц из тренировочного режима. Я думаю, что он умеет играть и сможет пробиться в основной состав. Он пришел в "Спартак" именно за этим", - цитирует Осинькина "СЭ".
Зиньковский перешел в "Спартак" из "Крыльев Советов" этим летом. 26-летний полузащитник вышел на поле в 10-ти матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги и отметился голом и результативной передачей.
"Спартак" после 12-ти туров чемпионата страны имеет в активе 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
Осинькин: у Зиньковского была травма плеча, но теперь он сможет пробиться в основу "Спартака"
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о положении экс-полузащитника самарцев Антона Зиньковского в "Спартаке".
Фото: Global Look Press