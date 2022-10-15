Червиченко - о судействе матча "Ростов" - "Урал": судьям даны руководителями определенные команды, Турбин их исполняет

- Турбин взял курс с начала матча не замечать нарушения правил в штрафной "Урала" и этот курс выдержал до конца игры, несмотря на то, что судья ВАР - Кукуян - ему постоянно подсказывал обратное. Надо отметить, что Кукуян отработал нормально. Уже говорил о том, что судьям даны определенные команды - руководителями Ивановым и Левниковым - и в данном случае Турбин их исполняет. Не видеть фолы на Комличенко, разворачивать эпизод в обратную сторону, - передает слова Червиченко "РБ Спорт".
Матч 13 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Урал" (1:2) завершился судейским скандалом. По ходу матча главный арбитр Евгений Турбин несколько раз принял спорные решения в пользу гостей в ключевых эпизодах с неназначением пенальти, в том числе за нарушения против форварда Николая Комличенко, и неудалением с поля полузащитника "Урала" Ибраимы Сиссе за грубое нарушение правил также против Комличенко. Единственный гол "Ростова" был забит с пенальти, назначенного за фол на Комличенко, только после подсказки ВАР, в остальных случаях Турбин выносил вердикты, отличающиеся от подсказок видеорефери Павла Кукуяна, даже после личных видеопросмотров.
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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал судейство главного рефери матча 13 тура РПЛ "Ростов" - "Урал" (1:2) Евгения Турбина.
Фото: Sportbox