Червиченко - о судействе матча "Ростов" - "Урал": судьям даны руководителями определенные команды, Турбин их исполняет

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
14:00
СочиНе начат
П1 2.44X 3.5П2 2.9
Нижний Новгород
16:30
ЗенитНе начат
П1 8.6X 5.2П2 1.36
ЦСКА
20:00
СпартакНе начат
П1 2.43X 3.5П2 2.9

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
12:00
РодинаНе начат
П1 2.15X 3.35П2 3.4
Велес
14:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 3.7X 3.4П2 2
Волга Ул
15:00
АкронНе начат
П1 2.6X 3.1П2 2.8
Рубин
16:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.42X 4.8П2 6.8
Нефтехимик
17:00
Динамо МхНе начат
П1 2.24X 3.1П2 3.4
Волгарь
17:00
ШинникНе начат
П1 2.55X 3.05П2 2.95
Алания
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 1.82X 3.6П2 4.3
Кубань
18:00
БалтикаНе начат
П1 3.45X 3.35П2 2.13

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Саутгемптон
16:00
Вест ХэмНе начат
П1 2.95X 3.35П2 2.48
Манчестер Юнайтед
16:00
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
П1 2.05X 3.7П2 3.55
Лидс
16:00
АрсеналНе начат
П1 5.4X 4.3П2 1.6
Астон Вилла
16:00
ЧелсиНе начат
П1 4.1X 3.45П2 1.97
Ливерпуль
18:30
Манчестер СитиНе начат
П1 3.55X 4П2 1.96

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сельта
15:00
Реал СосьедадНе начат
П1 2.75X 3.2П2 2.75
Реал
17:15
БарселонаНе начат
П1 2.36X 3.6П2 2.95
Эспаньол
19:30
ВальядолидНе начат
П1 2.12X 3.45П2 3.65
Бетис
22:00
АльмерияНе начат
П1 1.62X 4.1П2 5.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Интер
13:30
СалернитанаНе начат
П1 1.31X 6П2 9
Лацио
16:00
УдинезеНе начат
П1 2.26X 3.6П2 3.15
Специя
16:00
КремонезеНе начат
П1 2.46X 3.25П2 3.05
Наполи
19:00
БолоньяНе начат
П1 1.29X 6П2 10
Верона
21:45
МиланНе начат
П1 5.6X 4.1П2 1.61

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кёльн
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.78X 4.1П2 4.3
Унион
18:30
Боруссия ДНе начат
П1 3.05X 3.35П2 2.42
Бавария
20:30
ФрайбургНе начат
П1 1.32X 6.2П2 8.4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Тулуза
14:00
АнжеНе начат
П1 1.94X 3.8П2 3.85
Ренн
16:00
ЛионНе начат
П1 2.49X 3.5П2 2.85
Осер
16:00
НиццаНе начат
П1 3.4X 3.4П2 2.2
Труа
16:00
АяччоНе начат
П1 2.29X 3.15П2 3.45
Нант
16:00
БрестНе начат
П1 2.29X 3.3П2 3.35
Монако
18:05
КлермонНе начат
П1 1.43X 5П2 7
ПСЖ
21:45
МарсельНе начат
П1 1.46X 5П2 6.4
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Червиченко - о судействе матча "Ростов" - "Урал": судьям даны руководителями определенные команды, Турбин их исполняет

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал судейство главного рефери матча 13 тура РПЛ "Ростов" - "Урал" (1:2) Евгения Турбина.
Фото: Sportbox
- Турбин взял курс с начала матча не замечать нарушения правил в штрафной "Урала" и этот курс выдержал до конца игры, несмотря на то, что судья ВАР - Кукуян - ему постоянно подсказывал обратное. Надо отметить, что Кукуян отработал нормально. Уже говорил о том, что судьям даны определенные команды - руководителями Ивановым и Левниковым - и в данном случае Турбин их исполняет. Не видеть фолы на Комличенко, разворачивать эпизод в обратную сторону, - передает слова Червиченко "РБ Спорт".

Матч 13 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Урал" (1:2) завершился судейским скандалом. По ходу матча главный арбитр Евгений Турбин несколько раз принял спорные решения в пользу гостей в ключевых эпизодах с неназначением пенальти, в том числе за нарушения против форварда Николая Комличенко, и неудалением с поля полузащитника "Урала" Ибраимы Сиссе за грубое нарушение правил также против Комличенко. Единственный гол "Ростова" был забит с пенальти, назначенного за фол на Комличенко, только после подсказки ВАР, в остальных случаях Турбин выносил вердикты, отличающиеся от подсказок видеорефери Павла Кукуяна, даже после личных видеопросмотров.

Червиченко: судьям дано указание - не свистеть фолы на Комличенко. Клубы получают по ушам, если есть угроза "Зениту"

Рыскин: судья убил "Ростов", стопроцентная красная карточка и два стопроцентных пенальти

Комличенко: мне судьи лично говорят - ты нам надоел, устали от тебя, не будем на тебе где-то свистеть


Ростов Урал Турбин Иванов Левников Комличенко Червиченко
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