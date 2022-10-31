"Лучший игрок первой части сезона РПЛ — Игорь Акинфеев", - цитирует Семина "Чемпионат".
В первой половине сезона Игорь Акинфеев провел за ЦСКА 16 игр во всех турнирах, в которых пропустил 16 мячей и 5 раз оставлял свои ворота на замке. Меньше ЦСКА в первом круге РПЛ пропустил только "Зенит". Команда Владимира Федотова занимает третье место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Отставание от "Спартака", идущего вторым, составляет три очка.
Контракт Игоря Акинфеева с "армейцами" рассчитан до лета 2024 года. В этом году вратарю красно-синих исполнилось 36 лет.
Семин: лучший игрок первой части сезона? Акинфеев
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин назвал Игоря Акинфеева лучшим игроком первой половины сезона.
Фото: ПФК ЦСКА