"Динамо" претендует на тройку? Отрыв не такой большой. В следующей игре, например, "Ростов" оступается, а мы выигрываем. И отрыв сокращается еще на 3 очка. Я уверен, что мы можем бороться. "Зенит" отступился. "Спартак" неидеальный, они с "Сочи" вничью сыграли", - цитирует футболиста "СЭ".
"Динамо" по итогам 16-ти туров чемпионата России с 26-ю очками в активе занимает 6-е место в турнирной таблице. Отставание от "Ростова", который замыкает топ-3 национального первенства, составляет 6 баллов. 13 ноября подопечные Славиши Йокановича в домашних стенах примут ЦСКА, матч 17 тура начнется в 19:30 по московскому времени.
Защитник "Динамо" Кутицкий: уверен, мы поборемся за топ-3 – "Зенит" оступился, а "Спартак" неидеальный
Защитник "Динамо" Александр Кутицкий оценил шансы бело-голубых на попадание в топ-3 по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Динамо"