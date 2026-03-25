Радимов: результативность Соболева начинает меня напрягать!

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов оценил результативность нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в последних матчах.
Фото: ФК "Зенит"
"Честно говоря, это всё действительно начинает меня напрягать! (смеется)
Когда он "Динамо" гол забил, поймал себя на мысли, что болею за "Зенит", но воскликнул: "Нет, только не он!", - сказал Радимов "РБ Спорт".

В минувшее воскресенье, 22 марта, "Зенит" уверенно победил в гостях московское "Динамо" в центральной игре 22-го тура чемпионата России. Игра на "ВТБ Арене" в Москве завершилась со счетом 3:1. Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев отличился забитым мячом, а также отдал голевую передачу.

Напомним, в весенней части сезона Соболев записал на свой счет 4+1 по системе "гол+пас".

