Радимов: результативность Соболева начинает меня напрягать!

"Честно говоря, это всё действительно начинает меня напрягать! (смеется)Когда он "Динамо" гол забил, поймал себя на мысли, что болею за "Зенит", но воскликнул: "Нет, только не он!", - сказал Радимов "РБ Спорт".
В минувшее воскресенье, 22 марта, "Зенит" уверенно победил в гостях московское "Динамо" в центральной игре 22-го тура чемпионата России. Игра на "ВТБ Арене" в Москве завершилась со счетом 3:1. Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев отличился забитым мячом, а также отдал голевую передачу.
Напомним, в весенней части сезона Соболев записал на свой счет 4+1 по системе "гол+пас".