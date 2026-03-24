Самым высокооплачиваемым специалистом чемпионата остаётся наставник "Зенита" Сергей Семак - его доход составляет около 285 миллионов рублей в год.
Следом в рейтинге располагается главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо с зарплатой 189,9 млн рублей. Тройку замыкает Фабио Челестини (161,4 млн).
В список также вошли Станислав Черчесов (123,6), Мурад Мусаев (85,5), Михаил Галактионов (84), Алексей Шпилевский (68,4), Андрей Талалаев (48) и Игорь Осинькин (42 миллиона рублей в год).
Оставшаяся часть рейтинга выглядит следующим образом: Джонатан Альба (39,8), Ролан Гусев (30), Магомед Адиев (26,4), Франк Артига (21,8), Заур Тедеев (18), Ильдар Ахметзянов (18) и Вадим Евсеев (12,8 млн рублей).
После 22 туров в чемпионате России лидирует "Краснодар", набравший 49 очков. В тройку также входят "Зенит" (48) и "Локомотив" (44).
Стало известно, сколько получают тренеры в РПЛ. Зарплата Семака - 285 млн рублей в год
Журналист Иван Карпов опубликовал в своём телеграм-канале данные о зарплатах главных тренеров клубов РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"