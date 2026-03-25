Матчи Скрыть

Радимов оценил игру "Спартака" под руководством Карседо

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о выступлении "Спартака" под руководством главного тренера Хуана Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
"Не думаю, что это есть хорошо, когда непредсказуемость присутствует постоянно.
Думаю, Карседо пока просто в поиске, ему дали такой карт-бланш, чтобы он сейчас в этом году максимум поборолся за Кубок, а дальше на следующий год уже надо делать ставку на золото", - сказал Радимов "РБ Спорт".

Хуан Карседо был назначен главным тренером "Спартака" в начале января 2026 года. Ранее он работал в московском клубе в 2012 году ассистентом Унаи Эмери.

После 22 туров красно-белые располагаются на 6-й позиции, имея в активе 38 очков. В следующем матче спартаковцы сыграют с "Локомотивом" дома, встреча запланирована на 5 апреля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится