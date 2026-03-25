Радимов оценил игру "Спартака" под руководством Карседо

"Не думаю, что это есть хорошо, когда непредсказуемость присутствует постоянно.Думаю, Карседо пока просто в поиске, ему дали такой карт-бланш, чтобы он сейчас в этом году максимум поборолся за Кубок, а дальше на следующий год уже надо делать ставку на золото", - сказал Радимов "РБ Спорт".
Хуан Карседо был назначен главным тренером "Спартака" в начале января 2026 года. Ранее он работал в московском клубе в 2012 году ассистентом Унаи Эмери.
После 22 туров красно-белые располагаются на 6-й позиции, имея в активе 38 очков. В следующем матче спартаковцы сыграют с "Локомотивом" дома, встреча запланирована на 5 апреля.