Бубнов - о Талалаеве: ведёт себя как истеричная баба

- А что, он себя как мужчина ведёт? Как истеричная баба неадекватная. Что он творил... Матом орал, по трибунам бил.
Он сказал, что если такая ситуация ещё возникнет, то повторит. То есть ему этот КДК до фонаря. Надо автоматом штраф и за его слова еще дисквалификацию, потому что не делает выводы, - сказал Бубнов в эфире "Коммент.Шоу".
Напомним, во время того матча у Талалаева возник конфликт с тренером ЦСКА Фабио Челестини, после чего между специалистами возникла словесная перепалка, которая продолжилась в подтрибунном помещении.