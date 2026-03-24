Фабрегас может возглавить топ-клуб АПЛ

Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в Англии. Главный тренер "Комо" рассматривается "Челси" как потенциальный кандидат на замену Лиаму Росеньору.
По информации TEAMtalk, руководство "синих" привлекает стиль Фабрегаса с акцентом на контроль мяча и развитие молодых игроков. Назначение может произойти в случае отставки нынешнего тренера Лиама Росеньора.

Отмечается, что в "Челси" рассчитывают дать специалисту время, однако возможное непопадание в Лигу чемпионов может повлиять на его будущее.

