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Андрей Федоров: к кубковому матчу "Локомотив" готовлю я, а дальше вы все узнаете из прессы

Исполняющий обязанности главного тренера "Локомотива" Андрей Федоров подвел итоги матча 17-ого тура РПЛ со "Спартаком" (1:2).
Фото: ФК "Локомотив"
– В первом тайме мы были очень робкими. Это бросалось в глаза, из-за этого у нас ничего не получалось. В перерыве мы поговорили и убрали ошибки, которые были в первые 45 минут, сделали замены. Второй тайм в нашем исполнении вышел лучше. Почему Изидор не вышел в старте? Мы решили оставить те наработки, которые мы готовили к "Уралу". Хотели сыграть также, но не получилось. Пришлось перестраивать игру и выбирать другую модель. Остаюсь ли я в команде? К кубковому матчу команду готовлю я, а дальше вы все узнаете из прессы, – сообщил Федоров в эфире "Матч Премьер".

Андрей Федоров стал исполнять обязанности главного тренера "Локомотива" 13 октября 2022 года, после того как клуб покинул ее прежний наставник Йозеф Циннбауэр. По большинству сообщений из СМИ, "железнодорожников" в ближайшее время должен возглавить Михаил Галактионов, который вчера объявил о своем уходе из "Пари НН". Сегодня "Локомотив" принимал на своем поле "Спартак". Хозяева пропустили два мяча в первом тайме за семь минут – отличились Квинси Промес и Даниил Пруцев. Во втором тайме "железнодорожники" смогли отыграть лишь один мяч, который забил вышедший на замену Вильсон Изидор. По итогам семнадцати сыгранных туров "Локомотив" остается на четырнадцатом месте в турнирной таблице РПЛ. Чемпионат России после завтрашних матчей уйдет на зимнюю паузу, а "Локомотиву" в этом году останется сыграть с "Краснодаром" и "Пари НН" в Кубке России.


Федоров Локомотив
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