"Много слухов вокруг Тюкавина? Он пока никуда не собирается. А слухи, на то и слухи. Есть действующий контракт, мы его выполняем. Какие к нам вопросы?" — цитирует агента "СЭ".
Тюкавин забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу за "Динамо" в 16-ти матчах текущего сезона Российской Премьер-лиги.
Бело-голубые по итогам первой части национального чемпионата вошли в топ-5 – оказались на четвертом месте с 29-ю очками в активе.
Агент Тюкавина: Константин из "Динамо" пока никуда не собирается. Есть контракт, мы его выполняем
Агент форварда "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался о слухах относительно возможного ухода футболиста.
Фото: ФК "Динамо"