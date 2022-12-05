"Пошел он *****. Этот чудак что-то про алкоголь говорит. Расскажу одну историю. Это еще в 87-88 году было, когда мы в "Спартаке" играли. Мы ехали в машине на дискотеку, зима была. Мостовой нажрался как свинья. Мы его и оставили в машине, чтобы он отрезвел, а сами в адекватном состоянии пошли на дискотеку", - цитирует Шалимова "СЭ".
Напомним, ранее Игорь Шалимов заявил, что с Мостовым в агрессивной форме попрощались в "Сельте" после того, как испанская команда вылетела из высшего дивизиона, когда Мостовой был ее капитаном. Именно этим Шалимов объяснил отсутствие памятника Мостовому в испанском городе.
Комментируя это высказывание, Мостовой предположил, что Шалимов говорил это в состоянии алкогольного опьянения. Позже он этой же причиной объяснил их публичный конфликт.
Шалимов: ехали с Мостовым на дискотеку в 87-м, он нажрался как свинья, а теперь про алкоголь говорит. Пошел он *****
Экс-тренер "Урала" Игорь Шалимов жестко ответил на слова Александра Мостового.
Фото: личный архив Александра Мостового