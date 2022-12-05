Напомним, ранее сегодня Игорь Шалимов в интервью "СЭ" грубо высказался об Александре Мостовом, рассказав, как тот в состоянии алкогольного опьянения уснул в машине и пропустил дискотеку, на которую они ехали, когда они вместе играли за "Спартак".
"Я не хочу слушать бред Шалимова. Чего слушать этого пьяницу? Я прекрасно помню ту историю — её всегда ставили в шутку. Мне было достаточно глотка пива, я пиво в 25 лет попробовал. К вопросу, кто нажрался — так это они. Я не пошёл на эту дискотеку, потому что ничего, кроме этого, они и не могут. Даже отвечать противно", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Публичный конфликт между Мостовым и Шалимовым начался после того, как последний заявил, что Мостового выгнали из "Сельты" из-за вылета команды во второй по силе испанский дивизион. Тогда Мостовой предположил, что Шалимов заявил это, находясь под воздействием алкоголя.
Мостовой: чего слушать пьяницу Шалимова? Ничего, кроме как нажираться, они не могут. Даже отвечать противно
Экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой снова заявил, что у Игоря Шалимова проблемы с алкоголем.
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