Российский журналист Сергей Ильев сообщил в своем телеграм-канале о скором переходе Ильи Самошникова из казанского "Рубина" в московский "Локомотив".
Илья Самошников перешел в казанский "Рубин" в январе 2020 года из московского "Торпедо" за 550 тысяч евро. До этого выступал за ярославский "Шинник", московский "Арарат" и другие клубы. Действующий контракт Самошникова с "Рубином" рассчитан до 30 июня 2023 года. Казанский "Рубин" по итогам предыдущего сезона покинул Российскую премьер-лигу и сейчас выступает в Первой лиге, находится на третьем месте в турнирной таблице. В общей сумме за "Рубин" Илья Самошников провел к этому моменту 75 игр, забил четыре мяча, отдал три голевых передачи. "Локомотив" занимает четырнадцатую строчку в РПЛ, располагаясь в зоне стыковых матчей.
Журналист Ильев: Самошников перейдет в "Локомотив". Сумма трансфера составит 1 миллион долларов
Фланговый защитник казанского "Рубина" Илья Самошников близок к переходу в московский "Локомотив".