– Я давно говорю, что ему давно надо уехать в заграничную страну, где платят большие деньги и футбол совсем не развит. В другом месте он играть не сможет. Это не тот Дзюба, что раньше мог все сделать. Он сейчас не может двигаться на поле. Ему заканчивать надо. И не надо мучить ни себя, ни других. Или приехать в деревню, где ему заплатят арбузами и тыквами, – цитирует Кавазашвили "Спорт день за днем".
Напомним, что 34-летний российский нападающий Артем Дзюба находится в статусе свободного агента с начала ноября текущего года, когда он расторг свой контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". Артем перебрался в Турцию в августе 2022 года, но успел сыграть за местный клуб лишь пять раз, проведя на футбольном поле в общей сумме всего 220 минут. Забитым мячом он отличился лишь однажды – в своем самом первом матче за "Адана Демирспор". Предыдущий сезон Дзюба проводил в составе "Зенита", в Российской премьер-лиге. Артем играл в Петербурге на протяжении нескольких сезонов. В общей сумме за "Зенит" Дзюба провел 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. Артем вызывался и в сборную России по футболу, провел великолепный домашний ЧМ-2018. За национальную команду Дзюба отыграл 55 матчей, забил 30 мячей.
Кавазашвили – о Дзюбе: ему надо заканчивать и не мучить ни себя, ни других
Экс-голкипер московского "Спартака" Анзор Кавазашвили поразмышлял о будущем Артема Дзюбы, находящегося в статусе свободного агента.
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